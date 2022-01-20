Çin’in inşaat demiri üretimi 2021 yılında %4,8 düştü

Perşembe, 20 Ocak 2022 13:43:58 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi 2021 yılında yıllık %4,8 düşüşle 252,06 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu düşüş, yılın ilk 11 ayında kaydedilene kıyasla 0,7 puan daha hızlı oldu.

Öte yandan, 2021 yılında filmaşin üretimi yıllık %7,2 düşüşle 155,85 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu düşüş, yılın ilk 11 ayında kaydedilene kıyasla 0,3 puan daha hızlı oldu.

Yalnızca Aralık ayında, inşaat demiri üretimi aylık %12,7 artışla ve yıllık %14 düşüşle 20,02 milyon mt, filmaşin üretimi ise aylık %15,4 artışla ve yıllık %12,7 düşüşle 12,72 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Söz konusu ayda, inşaat demiri ve filmaşin üretimi yukarı yönlü hareket etti. SteelOrbis’in verilerine göre, yerel inşaat demiri fiyatları, 20 Aralık tarihinde 4.930 RMB/mt seviyesi ile en yüksek, 31 Aralık tarihinde 4.747 RMB/mt ile en düşük seviyesinde yer aldı.