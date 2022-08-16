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Çin’in ham kömür üretimi Ocak-Temmuz döneminde %11,5 arttı

Salı, 16 Ağustos 2022 15:44:09 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin ham kömür üretimi bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %11,5 artışla 2,56 milyar mt seviyesinde yer alırken, bu artış yılın ilk altı ayında kaydedilene kıyasla 0,5 puan daha yüksek oldu.

Yalnızca Temmuz ayında, Çin’in ham kömür üretimi yıllık %16,1 artışla Haziran ayında kaydedilene kıyasla 0,8 puan daha yüksek oldu ve 370 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk yedi ayında, Çin’in kok üretimi yıllık %0,2 artışla 278,74 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Temmuz ayında ise, ülkenin kok üretimi aylık %6,41 ve yıllık %1 düşüşle 38,8 milyon mt oldu. Haziran ayında ülkenin kok üretimi yıllık %5,3 artışla 41,46 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Çin Uzak Doğu Üretim 

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