Çin’in ham çelik üretimi Ekim’de 72 milyon mt ile rekor düşük seviyeye geriledi, ilk dokuz ayda %3,9 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı verilere göre bu yıl Ekim ayında ülkenin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %7,9 ve aylık %0,76 düşüşle 65,55 milyon mt, yıllık %12,1 ve aylık %2 düşüşle 72 milyon mt ve yıllık %0,9 ve aylık %4,5 düşüşle 118,64 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Genellikle tüketimin güçlü seyrettiği aylardan biri olan Ekim ayında, bu yıl 2021’den beri (Covid-19 döneminden sonra) en zayıf üretim sonuçları kaydedildi.

Ekim ayında aylık ham çelik üretimi, Temmuz ayından bu yana—Ağustos ve Eylül’de olduğu gibi—yeniden 80 milyon mt eşiğinin altına düşerken, Eylül’e göre de %2 geriledi. Hebei eyaletindeki büyük şehirlerin 27-31 Ekim döneminde hava kirliliğini azaltmak amacıyla uyguladığı Seviye 2 acil durum önlemleri kapsamında üretim kesintilerine gidildi. Ayrıca Ekim ayındaki çelik talebi, 1-8 Ekim tarihleri arasındaki Ulusal Gün tatilinin etkisiyle beklentilerin altında kaldı.

Bu yıl Ocak-Ekim döneminde ise Çin’in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimleri sırasıyla yıllık bazda %1,8 düşüşle 711,37 milyon mt, %3,9 düşüşle 817,87 milyon mt ve %4,7 artışla 1,22 milyar mt oldu.

Çin Demir ve Çelik Birliği, 1-10 Kasım döneminde, birlik üyesi büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin günlük ortalama ham çelik üretiminin 1,926 milyon mt seviyesine çıktığını açıkladı. Bu seviye, 21-31 Ekim dönemine kıyasla %6 artış anlamına geliyor.