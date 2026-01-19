Çin’in ham çelik üretimi 2025’te 44 milyon mt geriledi, Aralık’ta aylık bazda en düşük seviye görüldü

2025 yılında Çin’in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimleri sırasıyla %3 düşüşle 836,04 milyon mt, %4,4 düşüşle 960,81 milyon mt ve %3,1 artışla 1,45 milyar mt seviyelerinde gerçekleşti. Bu kapsamda Çin’in ham çelik üretimi 2025 yılında toplam 44,2 milyon mt azaldı. Piyasa kaynakları, beklentilerin en fazla 40 milyon mt civarında olduğunu ve gerçekleşen düşüşün öngörülerin üzerinde yer aldığını ifade etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun yayımladığı verilere göre geçen yılın Aralık ayında ise Çin’in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimleri sırasıyla yıllık bazda %9,9 düşüşle 60,72 milyon mt, %10,3 düşüşle 68,18 milyon mt ve %3,8 düşüşle 115,31 milyon mt oldu. Aylık bazda ele alındığında pik demir üretimi %2,6, ham çelik üretimi %2,4 ve nihai mamul üretimi %0,5 geriledi.

Aralık ayındaki ham çelik üretimi, Kasım ayında kaydedilen 69,87 milyon mt’un ardından yılın en düşük aylık hacmi olurken, yılın en yüksek aylık üretimi ise Mart ayında 92,8 milyon mt olarak gerçekleşti. Kaynaklar, Aralık ayındaki düşük üretimin, geleneksel kış döneminde son kullanıcı talebinin zayıf seyretmesi ve yıllık üretim hedefleri göz önüne alındığında beklenen bir gelişme olduğunu belirtti.