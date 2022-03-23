Çin’in gemi sacı talebi 2022 yılında 11 milyon mt seviyesini geçecek

Çarşamba, 23 Mart 2022 14:19:13 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği tarafından yapılan açıklamada, ülkenin gemi sacı üretiminin 2021 yılında yıllık %3,2 artışla 9,8 milyon mt seviyesinde yer aldığı belirtildi. Önümüzdeki beş yıllık süreçte, ülkede gemi sacına olan talebin istikrarlı bir büyüme göstereceği, bu yıl ise gemi sacı talebinin yıllık %12 artışla 11 milyon mt seviyesini aşabileceği ve fiyatların düşme ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi.

Demir cevheri fiyatlarının önemli ölçüde artmasının geçtiğimiz yıl gemi sacı talebindeki sert yükselişte etkili olduğu ifade edildi.

2022-2023 yıllarının gemi sacının en çok talep gördüğü dönem olacağı söylenirken, orta kalınlıkla levha talebinin yüksek seviyelerde yer almasının beklendiği belirtildi. Demir cevheri fiyatları aşağı yönlü hareket etse de talebin iyi bir seyir göstermesine bağlı olarak gemi sacı fiyatlarının düşmesi beklenmiyor.