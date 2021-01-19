Çin’in emlak satışları 2020’de %2,6, yatırımlar %7 arttı

Salı, 19 Ocak 2021 15:18:04 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, 2020 yılında Çin’de konut sektörüne yapılan toplam yatırım, yıllık bazda %7 artışla 14,14 trilyon RMB (2,2 trilyon $) oldu. Artış hızı yılın ilk on bir ayına göre 0,2 puan daha hızlı oldu ve konut sektöründe daha fazla iyileşme olduğu sinyalini verdi.

Söz konusu yılda, metrekareye göre emlak satışları yıllık bazda %2,6 artışla, Ocak-Kasım döneminde kaydedilen artış oranına kıyasla 1,3 puan daha hızlı olarak emlak piyasasında gelişen faaliyetleri yansıttı. Aynı yılda, Çin’de satılan ticari gayrimenkuller metrekare cinsinden 1,76 milyar m2 olurken, yuan cinsinden satış değeri yıllık bazda %8,7 arttı.

2020 yılında, Çin’deki inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan, yılın ilk on bir ayında kaydedilen artış hızına göre 0,5 puan hızlanarak %3,7 arttı. Bununla birlikte 2020’de inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan yeni alandaki düşüş, yılın ilk on bir ayında kaydedilen %2’den %1,2’ye düştü.

1$= 6,4883 RMB