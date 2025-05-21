Çin'in demir cevheri üretimi Ocak-Nisan döneminde %12,2 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na (NBS) göre, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Çin'in demir cevheri üretimi, bir önceki yıla göre %12,2 düşüşle 328,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Sadece Nisan ayında Çin'in demir cevheri üretimi, bir önceki yıla göre %4,9 düşüşle 84,7 milyon mt oldu.

Nisan ayında Çin’de ithal demir cevheri fiyatları önce geriledi, sonrasında yükseldi ve ardından sınırlı bir aralıkta dalgalı bir seyir izledi. En düşük seviye 8-9 Nisan tarihlerinde 96$/mt, en yüksek seviye ise 1-2 Nisan dönemlerinde 104$/mt olarak kaydedildi.