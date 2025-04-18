Çin'in demir cevheri üretimi ilk çeyrekte %14,6 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na (NBS) göre, bu yılın Ocak-Mart döneminde Çin'in demir cevheri üretimi, bir önceki yıla göre %14,6 azalarak 243,997 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Sadece Mart ayında Çin'in demir cevheri üretimi, bir önceki yıla göre %14,7 azalarak 83,527 milyon mt oldu.

Mart ayında Çin’de ithal demir cevheri fiyatları dalgalı bir eğilim seyir izledi. En düşük seviye 3 ve 5 Mart tarihlerinde 100$/mt, en yüksek seviye ise 14-16 Mart ve 27-30 Mart dönemlerinde 104$/mt olarak kaydedildi.