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Çin'in demir cevheri üretimi ilk çeyrekte %14,6 düştü

Cuma, 18 Nisan 2025 11:17:04 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na (NBS) göre, bu yılın Ocak-Mart döneminde Çin'in demir cevheri üretimi, bir önceki yıla göre %14,6 azalarak 243,997 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Sadece Mart ayında Çin'in demir cevheri üretimi, bir önceki yıla göre %14,7 azalarak 83,527 milyon mt oldu. 

Mart ayında Çin’de ithal demir cevheri fiyatları dalgalı bir eğilim seyir izledi. En düşük seviye 3 ve 5 Mart tarihlerinde 100$/mt, en yüksek seviye ise 14-16 Mart ve 27-30 Mart dönemlerinde 104$/mt olarak kaydedildi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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