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Çin’in demir cevheri ithalatı Nisan'da %9,8 artsa da ilk dört ayda %5,5 geriledi

Pazartesi, 12 Mayıs 2025 12:02:47 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Genel Gümrük İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Nisan ayında Çin’in demir cevheri ithalatı yıllık bazda %1,3 ve aylık %9,8 oranındaki dikkat çeken bir yükselişle sonucu 103,138 milyon mt seviyesinde yer aldı. 9 milyon mt'luk bu artış, günlük ham çelik üretiminin 2 milyon mt'un üzerinde olması sonucu cevhere yönelik güçlü bir talep gelmesi sayesinde gerçekleşti. Öte yandan Avustralya'dan gelen arz, ilk çeyrekteki düşüşün ardından Nisan ayında yükseldi.

Ocak-Nisan döneminde ise Çin'in demir cevheri ithalatı yıllık %5,5 düşüşle 388,36 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu, Ocak-Mart dönemindeki %7,8'lik gerilemenin ardından düşüş hızının yavaşladığını gösteriyor. Yine de demir cevheri ithalatına yönelik beklentiler aşağı yönlü çünkü bu yıl ülkede çelik üretimi artış kaydetmiş olsa da limanlardaki cevher stokları 2024 yılının ilk yarısındaki yaklaşık 150 milyon mt seviyesine kıyasla halen yüksek, 135-138 milyon mt seviyesinde yer alıyor. 


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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