Çin'in demir cevheri ithalatı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %4,1 arttı

Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan son verilere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin'in demir cevheri ithalatı yıllık %4,1 artışla 954,97 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Artış oranı yılın ilk sekiz ayında kaydedilen artışa kıyasla 1,4 puan yavaşladı.

Çin'de ithal demir cevheri fiyatları, çelik talebinin ve demir cevherine yönelik stok alımlarının beklentilerin altında kalması nedeniyle 8 Eylül tarihinde kaydedilen 102,8$/mt CFR seviyesindeki zirvenin ardından genel olarak düşüş eğilimi göstererek 29 Eylül tarihinde ayın en düşük seviyesi olan 95$/mt CFR seviyesine geriledi.

Yalnızca Eylül ayında Çin'in demir cevheri ithalatı aylık %1,6 artış ve yıllık %5,6 düşüşle 109,82 milyon mt seviyesinde kaydedildi.