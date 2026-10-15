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Çin'in demir cevheri ithalatı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %4,1 arttı

Perşembe, 15 Ekim 2026 09:51:07 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan son verilere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin'in demir cevheri ithalatı yıllık %4,1 artışla 954,97 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Artış oranı yılın ilk sekiz ayında kaydedilen artışa kıyasla 1,4 puan yavaşladı.

Çin'de ithal demir cevheri fiyatları, çelik talebinin ve demir cevherine yönelik stok alımlarının beklentilerin altında kalması nedeniyle 8 Eylül tarihinde kaydedilen 102,8$/mt CFR seviyesindeki zirvenin ardından genel olarak düşüş eğilimi göstererek 29 Eylül tarihinde ayın en düşük seviyesi olan 95$/mt CFR seviyesine geriledi.

Yalnızca Eylül ayında Çin'in demir cevheri ithalatı aylık %1,6 artış ve yıllık %5,6 düşüşle 109,82 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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