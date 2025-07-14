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Çin’in demir cevheri ithalatı 2025 yılı Haziran ayında sertçe arttı, ilk yarıda %3 düştü

Pazartesi, 14 Temmuz 2025 12:22:10 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin gümrük verilerine göre, bu yılın Ocak-Haziran döneminde ülkenin demir cevheri ithalatı yıllık bazda %3 düşüşle 592,2 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Ancak bu düşüş, Ocak-Mayıs dönemindeki %5,2’lik gerilemeye kıyasla daha sınırlı oldu ve özellikle Mayıs ayında ciddi bir alım yapıldığını gösterdi.

Avustralya’daki büyük cevher üreticilerinin çoğu, mali yıl hedeflerini karşılayabilmek adına sevkiyatlarını artırmaya çalıştı. 

Haziran ayında ise Çin’in demir cevheri ithalatı yıllık bazda %8,5 ve aylık bazda %8 artışla 105,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan Çin’in ham çelik üretimi, Nisan’da zayıf seyretmesinin ardından Mayıs ayında %0,6 artış gösterdi. Haziran ayında ise üretimin benzer ya da hafifçe daha yüksek seviyelerde gerçekleştiği tahmin edilirken, çelik üreticilerinin fiyatların düşük seyretmesi ve kâr marjlarının iyileşmesi sayesinde demir cevheri alımlarına istekli oldukları gözlendi. 


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya 

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