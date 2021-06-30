Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi talebin gevşemesiyle Haziran ayında düştü

Çarşamba, 30 Haziran 2021 13:54:30 (GMT+3) | Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla 1 puan düşerek %45,1 oldu.

Haziran ayında, çelik sektörü üretim endeksi, bir önceki aya kıyasla 0,7 puan düşerek %50,7 seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda, çelik sektöründeki yeni siparişler alt endeksi aylık 4,6 puan düşüşle %34,8’e geriledi. Bununla birlikte, yeni ihracat siparişleri endeksi aylık 1,6 puan düşüş göstererek %42,3 seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, nihai mamul stok endeksi ise talebin zayıflaması nedeniyle aylık 3,7 puan artışla %47,1 seviyesine yükseldi.

Aynı zamanda, Çin çelik sektöründe hammadde alım fiyat endeksi, hammadde fiyatlarındaki düşüş nedeniyle aylık 10,2 puan düşerek %52,9 seviyesine geriledi.

Temmuz ayında, sıcak ve yağışlı havalar nedeniyle çelik talebi azalacağı için çelik fiyatlarında artış beklenmiyor. Hammadde fiyatları artış sinyalleri verse de otomotiv sektöründeki çip arz sıkıntısının, araç üretimini olumsuz etkileyebileceği ve otomotiv çeliği talebini zayıflatabileceği düşünülüyor.

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