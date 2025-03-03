Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında %45,1’e yükseldi

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Şubat ayında aylık 1,8 puan artışla %45,1 seviyesinde kaydedildi.
Şubat ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 1,5 puan düşüşle %40,2 seviyesinde kaydedilirken, üretim endeksi 3,1 puan artışla %45,6’e indi.
Aynı ayda hammadde alım fiyatları endeksi ise aylık 13,7 puan artışla %35,7 seviyesinde oldu. Hammadde alım hacmi endeksinin 6,1 puan düşüşle %41,6 seviyesine indiği belirtildi.
Mart ayında Çin’de canlı sezonla birlikte nihai mamul talebinin toparlanması ve dolayısıyla çelik fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.