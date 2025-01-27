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Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında %43,3’e geriledi

Pazartesi, 27 Ocak 2025 10:00:30 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Ocak ayında aylık 4,2 puan düşüşle %43,3 seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 7 puan düşüşle %41,7 seviyesinde kaydedilirken, üretim endeksi 5,8 puan düşüşle %42,5’e indi.

Aynı ayda hammadde alım fiyatları endeksi ise aylık 5,8 puan düşüşle %42,5 seviyesinde oldu. Nihai mamul stok endeksinin 1 puan düşüşle %47,7 seviyesine çıktığı belirtildi.

Şubat ayının başında Çin’de nihai mamul talebinin Çin Yeni Yılı tatili sebebiyle yine zayıf seyretmesi bekleniyor. Ayın sonunda ise ülkede çelik üretiminin artmaya başlayacağı düşünülüyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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