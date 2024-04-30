Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında %47,9 oldu

Salı, 30 Nisan 2024 10:08:49 (GMT+3) | Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Nisan ayında aylık 3,7 puan artışla %47,9 seviyesinde kaydedildi.

Nisan ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 3 puan artışla %47,4 seviyesinde kaydedildi. İnşaat demiri ve filmaşin talebinin artmasıyla stok seviyeleri azaldı. Aynı ayda yeni ihracat siparişleri endeksi ise iki ay üst üste %50 seviyesinin üzerinde yer aldı ve %53 seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda çelik sektörü üretim endeksi aylık 12 puan artışla %49,7 seviyesinde yer aldı. Endeksin %50’nin altında kalması üretim konusunda hala sıkıntı yaşandığını gösterdi.

Aynı ayda hammadde alım fiyatları endeksi aylık 33,5 puan artışla %55,9 seviyesinde kaydedildi. İki ay süren zayıf bir performansın ardından talebin toparlanmasıyla demir cevheri fiyatları yukarı yönlü hareket etti. Nihai mamul stok endeksi ise 3,5 puan düşüşle %34,9 seviyesinde yer alarak tüketim hızının arttığına işaret etti.

Mayıs ayında bazı yüksek fırınların yeniden devreye girmesiyle çelik üretimi artacak. Ancak Mayıs ayında beklenen sıcak havaların inşaat faaliyetlerini olumsuz etkileyip inşaat demiri ve filmaşin talebini zayıflatacağı, böylece nihai mamul fiyatlarının gevşeyeceği düşünülüyor. Çelik fiyatları Mayıs ayında hammadde fiyatlarından çok daha fazla düşebilir.