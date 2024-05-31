Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında %49,8’e çıktı

Cuma, 31 Mayıs 2024 09:46:04 (GMT+3) | Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Mayıs ayında aylık 1,9 puan artışla %49,8 seviyesinde kaydedildi.

Mayıs ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 2,2 puan artışla %49,6 seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda yeni ihracat siparişleri endeksi ise üçüncü ay üst üste %50 seviyesinin üzerinde yer aldı ve Nisan’a kıyasla 0,8 puan düşüşle %52,2 seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda çelik sektörü üretim endeksi aylık 0,9 puan artışla %50,6 seviyesinde yer aldı. Endeksin %50’nin üzerinde yer alması üretim tonajının arttığını gösterdi.

Aynı ayda hammadde alım fiyatları endeksi aylık 21,6 puan artışla %77,5 seviyesinde kaydedildi.

Haziran ayında sıcak havalar ve gayrimenkul sektörüne yönelik teşviklerle birlikte çelik üretiminin yatay seyretmesi bekleniyor. Çelik fiyatları Haziran ayında büyük ihtimalle aşağı yönlü hareket edecek.