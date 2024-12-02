 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’in...

Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayında %50,6’ya geriledi

Pazartesi, 02 Aralık 2024 09:34:11 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Kasım ayında aylık 4 puan düşüşle %50,6 seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 5 puan düşüşle %50,5 seviyesinde kaydedilirken üretim endeksi 10 puan düşüşle %53,6’ya indi.

Aynı ayda hammadde alım fiyatları endeksi ise aylık 18,4 puan düşüşle %38,1 seviyesinde oldu. Nihai mamul stok endeksinin 4,3 puan artışla %57,9 seviyesine çıkması, önceki ay görülen artış da hesaba katıldığında stokların giderek yükseldiğini gösteriyor.

Aralık ayında son kullanıcı sektörlerden gelen talebin zayıflaması nihai mamul stoklarının yükselmesine neden olup çelik fiyatlarını olumsuz etkileyecek. Çelik üretiminin düşmesinin beklenmesi hammadde fiyatlarının gevşemesine neden olup çelik fiyatlarına olan desteği zayıflatacak. Çin iç piyasasında Aralık ayında çelik fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmesi bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel ticari profil fiyatları çoğunlukla yatay

02 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin yerel piyasalarında silikomangan fiyatları - 49. Hafta, 2024

02 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 2 Aralık 2024

02 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 2 Aralık 2024

02 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı levha fiyatları bir miktar geriledi

02 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de uzun mamul fiyatları yükselse de kışın gelmesiyle beklentiler kötüleşti

02 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Kasım’da %2,4 yükseldi

02 Ara | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 29 Kasım 2024

29 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatları yatay, görünüm hala olumsuz

29 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel koklaşabilir taş kömürü fiyatları - 48. Hafta, 2024

29 Kas | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis