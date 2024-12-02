Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayında %50,6’ya geriledi

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Kasım ayında aylık 4 puan düşüşle %50,6 seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 5 puan düşüşle %50,5 seviyesinde kaydedilirken üretim endeksi 10 puan düşüşle %53,6’ya indi.

Aynı ayda hammadde alım fiyatları endeksi ise aylık 18,4 puan düşüşle %38,1 seviyesinde oldu. Nihai mamul stok endeksinin 4,3 puan artışla %57,9 seviyesine çıkması, önceki ay görülen artış da hesaba katıldığında stokların giderek yükseldiğini gösteriyor.

Aralık ayında son kullanıcı sektörlerden gelen talebin zayıflaması nihai mamul stoklarının yükselmesine neden olup çelik fiyatlarını olumsuz etkileyecek. Çelik üretiminin düşmesinin beklenmesi hammadde fiyatlarının gevşemesine neden olup çelik fiyatlarına olan desteği zayıflatacak. Çin iç piyasasında Aralık ayında çelik fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmesi bekleniyor.