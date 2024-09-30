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Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında %49’a yükseldi

Pazartesi, 30 Eylül 2024 09:26:21 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Eylül ayında aylık 8,6 puan artışla %49 seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 8,7 puan artışla %47,2 seviyesinde kaydedilirken üretim endeksi 19,9 puan artışla %54,8’e çıktı.

Üreticilerin daha fazla hammadde alımı yapmasıyla aynı ayda hammadde alım tonajı endeksi aylık 10,9 puan artışla %51,5 seviyesinde kaydedildi. Hammadde alım fiyatları endeksi ise aylık 8,1 puan artışla %27,7 seviyesine yükseldi.

Ekim ayında Çin Merkez Bankası’nın gayrimenkul sektörünü güçlendirmek iK_REPLACE1 açıkladığı teşviklerle birlikte talebin güçlenmesi ve nihai mamul fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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