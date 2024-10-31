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Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ekim ayında %54,6’ya çıktı

Perşembe, 31 Ekim 2024 10:55:16 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Ekim ayında aylık 5,6 puan artışla %54,6 seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 8,3 puan artışla %55,5 seviyesinde kaydedilirken üretim endeksi 8,8 puan artışla %63,6’ya çıktı.

Aynı ayda hammadde alım fiyatları endeksi ise aylık 28,8 puan artışla %56,6 seviyesine yükseldi.

Kasım ayında canlı sezon bittiği için çelik talebi zayıflayabilir. Çin’in kuzeyinde havaların soğumaya devam etmesi çelik talebini olumsuz etkileyecek. Ancak gayrimenkul sektörünün toparlanmasıyla çelik talebi bir ölçüde destek bulabilir. Çelik fiyatlarının önümüzdeki hafta sınırlı bir aralıkta dalgalanması bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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