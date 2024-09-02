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Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında %40,4’e indi

Pazartesi, 02 Eylül 2024 15:11:54 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Ağustos ayında aylık 2,1 puan düşüşle %40,4 seviyesinde kaydedildi.

Ağustos ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 1,8 puan düşüşle %38,5 seviyesinde kaydedilirken nihai mamul stok endeksi 3,8 puan düşüşle %50,6’ya geriledi.

Söz konusu ayda çelik sektörü üretim endeksi aylık 3,6 puan düşüşle %34,9 seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda hammadde alım fiyatları endeksi aylık 1,2 puan düşüşle %19,6 seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında sıcak ve yağışlı havaların düzelmesiyle talebin canlanması ve nihai mamul fiyatlarının toparlanması bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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