Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Nisan döneminde %48,1 arttı

Çin’in çelik çubuk ihracatı bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %48,1 artışla 5,71 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %10,8 artışla 940.000 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/U profil ihracat hacmi yıllık %22,9 artışla 2,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Nisan ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı aylık %4,2 düşüş ve yıllık %47,1 artışla 1,59 milyon mt; filmaşin ihracatı aylık %3,7 artışla ve yıllık %18,3 artışla 280.000 mt ve köşebent/U profil ihracatı aylık %4,8 düşüş ve yıllık %18,9 artışla 590.000 mt seviyelerinde yer aldı.