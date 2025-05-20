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Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Nisan döneminde %48,1 arttı

Salı, 20 Mayıs 2025 10:53:29 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in çelik çubuk ihracatı bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %48,1 artışla 5,71 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %10,8 artışla 940.000 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/U profil ihracat hacmi yıllık %22,9 artışla 2,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Nisan ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı aylık %4,2 düşüş ve yıllık %47,1 artışla 1,59 milyon mt; filmaşin ihracatı aylık %3,7 artışla ve yıllık %18,3 artışla 280.000 mt ve köşebent/U profil ihracatı aylık %4,8 düşüş ve yıllık %18,9 artışla 590.000 mt seviyelerinde yer aldı. 


Etiketler: Metalürjik Kok Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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