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Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %49,3 arttı

Perşembe, 19 Haziran 2025 10:14:06 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in çelik çubuk ihracatı bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %49,3 artışla 7,51 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %10,6 artışla 1,2 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/U profil ihracat hacmi yıllık %30,6 artışla 2,99 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Mayıs ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı aylık %13,21 ve yıllık %53,5 artışla 1,8 milyon mt; filmaşin ihracatı aylık %7,14 düşüş ve yıllık %9,9 artışla 260.000 mt ve köşebent/U profil ihracatı aylık %30,5 artış ve yıllık %59,8 yükselişle 770.000 mt seviyelerinde yer aldı. 


Etiketler: Uzun Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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