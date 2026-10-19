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Çin'in çelik çubuk ihracatı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %13,1 arttı

Pazartesi, 19 Ekim 2026 10:19:06 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin'in çelik çubuk ihracatı yıllık %13,1 artışla 15,76 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Artış oranı yılın ilk sekiz ayında kaydedilen seviyede kaldı. Aynı dönemde ülkenin filmaşin ihracatı yıllık %6,4 düşüşle 2,08 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, düşüş oranı ilk sekiz aya kıyasla 0,6 puan hızlandı. Bununla birlikte Çin'in köşebent ve U profil ihracatı yıllık %3,6 artışla 5,97 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Artış oranı Ocak-Ağustos dönemine kıyasla 0,4 puan yavaşladı.

Yalnızca Eylül ayında Çin'in çelik çubuk ihracatı yıllık %13,5 artış ve aylık %1,6 düşüşle 1,9 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, filmaşin ihracatı yıllık %11 düşüşle 240.000 mt seviyesinde kaydedildi. Filmaşin ihracatı aylık bazda ise sabit kaldı. Aynı ayda ülkenin köşebent ve U profil ihracatı yıllık %0,8 artış ve aylık %13,8 düşüşle 740.000 mt seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayında Çin'in mamul çelik ihracatı yıllık %0,2 artarken, çelik çubuk ihracatı %13,5 ile çok daha yüksek bir artış kaydetti. Bu durum, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu'daki gelişmekte olan ekonomilerde yürütülen altyapı projelerinin etkisiyle ağırlıklı olarak inşaat ve altyapı sektörlerinden gelen çelik çubuk talebindeki artışın devam ettiğine işaret ediyor.

Etiketler: Uzun Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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