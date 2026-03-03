 |  Giriş 
Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Şubat 2026’da aylık %2,37 arttı

Salı, 03 Mart 2026 12:05:54 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Şubat ayında aylık %0,04 düşüş ve yıllık %2,37 artışla 17.107 RMB/m2 (2.472$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,54 ve yıllık %8,78 düşüşle 12.835 RMB/m2 (1.855$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş 0,31 puan daha yavaş, yıllık bazdaki düşüş ise 0,11 puan daha hızlı gerçekleşti. 


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya 

