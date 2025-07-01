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Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları 2025 yılı Hazian ayında %2,59 arttı

Salı, 01 Temmuz 2025 10:17:09 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Haziran ayında aylık %0,19 ve yıllık %2,59 artışla 16.847 RMB/m2 (2.353$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,75 ve yıllık %7,26 düşüşle 13.691 RMB/m2 (1.912$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş 0,04 puan daha fazla hızlı olurken, yıllık bazdaki düşüş 0,02 puan daha hızlı gerçekleşti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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