Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları 2025 yılı 10-16 Kasım döneminde %0,2 yükseldi

Çin Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre bu yılın 10-16 Kasım döneminde ülke genelinde ortalama nihai mamul fiyatları sınırlı bir aralıkta dalgalı seyir izledi.

Söz konusu dönemde çelik şerit ve orta kalınlıkta levha fiyatları %0,4 düşerken, inşaat demiri ve hızlı çekilebilir filmaşin fiyatları haftalık bazda sırasıyla %0,2 ve %0,1 artış gösterdi. Profil fiyatları ise yatay seyretti.

Aynı dönemde koklaşabilir taş kömürü, termal kömür ve dumansız parça kömür fiyatları sırasıyla %1,7, %1,2 ve %0,1 yükseldi.