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Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Ağustos döneminde %8,9 arttı

Perşembe, 16 Eylül 2021 12:26:25 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %8,9 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %8,2 artışla 34,70 trilyon RMB (5,4 trilyon $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu artış, bu yılın ilk yedi ayında kaydedilen artışa kıyasla 1,4 puan daha yavaş oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayında, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %2,9 artış gösterdi. Söz konusu artış, bu yılın ilk yedi ayında kaydedilen artışa kıyasla 1,7 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu dönemde, madencilik ve imalat sektörü yatırımları sırasıyla yıllık %6,7 ve %15,7 arttı. Söz konusu artışlar, bu yılın ilk yedi ayına kıyasla madencilik sektöründe 2,2 puan ve imalat sektöründe 1,6 puan daha yavaş oldu.


Etiketler: Uzak Doğu  çelik üretimi  Çin  |  benzer haberler »


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