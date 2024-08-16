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Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Temmuz döneminde %3,6 yükseldi

Cuma, 16 Ağustos 2024 09:15:50 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık %3,6 artışla 28,76 trilyon RMB (4 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %4,9 artış kaydetti. Aynı dönemde, madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %19,3 ve %9,3 artış gösterdi.

Yalnızca Temmuz ayında ise ülkenin sabit varlık yatırımlarının aylık %0,17 düşüş kaydettiği görüldü.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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