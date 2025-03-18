Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Şubat döneminde %4,1 yükseldi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık %4,1 artışla 5,26 trilyon RMB (720 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %5,6 artış kaydetti. Aynı dönemde, madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %4,7 ve %9 artış gösterdi.

Yalnızca Şubat ayında ise ülkenin sabit varlık yatırımlarının aylık %0,49 artış kaydettiği görüldü.