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Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Nisan döneminde %4,2 yükseldi

Cuma, 17 Mayıs 2024 09:18:33 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Nisan döneminde ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık %4,2 artışla 14,34 trilyon RMB (2 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %6 artış kaydetti. Aynı dönemde, madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %21,3 ve %9,7 artış gösterdi.

Yalnızca Nisan ayında ise ülkenin sabit varlık yatırımlarının aylık %0,03 düşüş kaydettiği görüldü.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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