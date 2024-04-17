Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Mart döneminde %4,5 yükseldi

Çarşamba, 17 Nisan 2024 09:56:03 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık %4,5 artışla 10 trilyon RMB (1,4 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %6,5 artış kaydetti. Aynı dönemde, madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %18,5 ve %9,9 artış gösterdi.

Yalnızca Mart ayında ise ülkenin sabit varlık yatırımlarının aylık %0,14 artış kaydettiği görüldü.