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Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Mart döneminde %4,5 yükseldi

Çarşamba, 17 Nisan 2024 09:56:03 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık %4,5 artışla 10 trilyon RMB (1,4 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %6,5 artış kaydetti. Aynı dönemde, madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %18,5 ve %9,9 artış gösterdi.

Yalnızca Mart ayında ise ülkenin sabit varlık yatırımlarının aylık %0,14 artış kaydettiği görüldü.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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