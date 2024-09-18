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Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Ağustos döneminde %3,4 yükseldi

Çarşamba, 18 Eylül 2024 10:13:31 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık %3,4 artışla 32,94 trilyon RMB (4,6 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %4,4 artış kaydetti. Aynı dönemde, madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %15,6 ve %9,1 artış gösterdi.

Yalnızca Ağustos ayında ise ülkenin sabit varlık yatırımlarının aylık %0,16 artış kaydettiği görüldü.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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