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Çin’de elektrikli araç satışları 2020 yılında 1,1 milyon adedi geçecek

Pazartesi, 23 Kasım 2020 14:28:44 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Şu anda Şanghay, elektrikli araçlar için yerel teşvikler üzerinde çalışıyor. Milli politikaya göre, elektrikli araçlara genel olarak destek sağlamak için, Şanghay yerel hükümeti elektrikli araçlara 2022’nin sonuna kadar ücretsiz özel plakalar vermeye devam edecek. Ancak belirli politika ve gereksinimler şu anda hala oluşturulma aşamasında ve daha sonra yayımlanacak.

Bununla birlikte, State Grid of China tarafından yayımlanan Çin Elektrikli Araç Şarj Etme Veri Analizi Raporu’na göre, bu yıl genel olarak otomotiv sektöründeki düşüş ve Covid-19 salgınına rağmen, 2020’de Çin’in elektrikli araç satışları 1,1 milyon adedi geçecek. 2019’da elektrikli araç satışları 1,2 milyon adet seviyesinde kaydedilmişti.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  otomotiv  |  benzer haberler »


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