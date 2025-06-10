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Çin’de ekskavatör satışları Ocak-Mayıs döneminde %17,4 arttı

Salı, 10 Haziran 2025 10:15:26 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Mayıs ayında Çin’de ekskavatör satışları yıllık %2,2 artışla 18.202 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık yaklaşık %1,48 düşüşle 8.392 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %5,42 artışla 9.810 adet satış gerçekleştirildi.

Ocak-Mayıs döneminde ise Çin’de ekskavatör satışları yıllık %17,4 artışla 101.700 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık yaklaşık %25,7 artışla 57.501 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %8,2 artışla 44.215 adet satış yapıldı.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya 

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