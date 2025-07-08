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Çin’de ekskavatör satışları 2025 yılının ilk yarısında %16,8 arttı

Salı, 08 Temmuz 2025 10:11:58 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Haziran ayında Çin’de ekskavatör satışları yıllık %13,3 artışla 18.804 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık yaklaşık %6,2 düşüşle 8.136 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %19,3 artışla 10.668 adet satış gerçekleştirildi.

Ocak-Haziran döneminde ise Çin’de ekskavatör satışları yıllık %16,8 artışla 120.520 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık yaklaşık %22,9 artışla 65.637 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %10,2 artışla 54.883 adet satış yapıldı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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