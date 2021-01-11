Çin’de ekskavatör satışları 2020’de %39, Aralık’ta %56,4 arttı

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından açıklanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Çin’deki 25 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları, yıllık bazda %56,4 artışla üst üste dokuzuncu ay %50’den fazla artış göstererek 31.530 adede ulaştı.
2020 yılı boyunca, ülkenin ekskavatör satışları yıllık %39 artarak 327.605 adet seviyesinde kaydedildi.
Piyasa analistlerinin daha önce beklentileri doğrultusunda, 2020 yılında Çin’deki ekskavatör satışları 300.000 adedi aşarak inşaat sektöründeki artan talebi yansıttı.