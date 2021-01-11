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Çin’de ekskavatör satışları 2020’de %39, Aralık’ta %56,4 arttı

Pazartesi, 11 Ocak 2021 17:34:22 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından açıklanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Çin’deki 25 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları, yıllık bazda %56,4 artışla üst üste dokuzuncu ay %50’den fazla artış göstererek 31.530 adede ulaştı.

2020 yılı boyunca, ülkenin ekskavatör satışları yıllık %39 artarak 327.605 adet seviyesinde kaydedildi.

Piyasa analistlerinin daha önce beklentileri doğrultusunda, 2020 yılında Çin’deki ekskavatör satışları 300.000 adedi aşarak inşaat sektöründeki artan talebi yansıttı.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  tüketim  inşaat  |  benzer haberler »


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