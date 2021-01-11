Çin’de çelik sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi Aralık’ta %5 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun 11 Ocak tarihinde yayımladığı verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi (PPI), son kullanıcılardan gelen iyi talep ve artan hammadde fiyatları sayesinde aylık %3,3 ve yıllık %5 artış gösterdi. Yıllık bazdaki artış, Kasım ayında kaydedilene kıyasla 3,0 puan daha yüksek oldu.
Çin’in genel üretici fiyat endeksi Aralık ayında yıllık bazda %0,4 düşüş gösterirken, aylık bazda %1,1 arttı. Bununla birlikte, Aralık ayında Çinli endüstriyel üreticilerin alım fiyatları aylık %1,5 artış kaydetti.2020 yılı boyunca ise, Çin’in genel üretici fiyat endeksi yıllık bazda %1,8 düşerken, Çin’de endüstriyel üreticilerin alım fiyatları da yıllık %2,3 düşüş gösterdi.