Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Ocak-Temmuz döneminde yıllık %7,1 yükseldi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Temmuz ayında aylık %3,8 artış ve yıllık %0,8 düşüş gösterdi. Ocak-Temmuz döneminde ise bu endeks geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7,1 yükseldi.
Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi yıllık %0,8 düşüş kaydederken aylık %0,2 geriledi. Sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık ve aylık bazda %0,1 düştü.
Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde genel üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2 düşerken sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık %2,2 gevşedi.