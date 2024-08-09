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Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Ocak-Temmuz döneminde yıllık %7,1 yükseldi

Cuma, 09 Ağustos 2024 10:13:44 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Temmuz ayında aylık %3,8 artış ve yıllık %0,8 düşüş gösterdi. Ocak-Temmuz döneminde ise bu endeks geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7,1 yükseldi.

Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi yıllık %0,8 düşüş kaydederken aylık %0,2 geriledi. Sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık ve aylık bazda %0,1 düştü.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde genel üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2 düşerken sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık %2,2 gevşedi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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