Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Ocak-Nisan döneminde yıllık %5,9 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Nisan ayında aylık %2,5 ve yıllık %8,5 düşüş gösterdi. Ocak-Nisan döneminde ise bu endeks geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5,9 geriledi.
Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi yıllık %2,5 düşüş kaydederken aylık %0,2 geriledi. Sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık bazda %3, aylık bazda %0,3 düştü.
Bu yılın Ocak-Nisan döneminde genel üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,7 düşerken sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık %3,3 gevşedi.