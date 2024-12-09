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Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Ocak-Kasım döneminde %6,2 geriledi

Pazartesi, 09 Aralık 2024 10:00:39 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Kasım ayında aylık %0,2 artış ve yıllık %8,2 düşüş gösterdi. Ocak-Kasım döneminde ise bu endeks geçen yılın aynı dönemine kıyasla %6,2 geriledi.

Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi yıllık %2,5 düşüş kaydederken aylık %0,1 yükseldi. Sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık bazda %2,5, aylık bazda %0,1 düştü.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde genel üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,1 düşerken sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık %2,2 gevşedi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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