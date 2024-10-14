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Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Ocak-Eylül döneminde %5,8 geriledi

Pazartesi, 14 Ekim 2024 09:14:58 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Eylül ayında aylık %3,3 ve yıllık %11,1 düşüş gösterdi. Ocak-Eylül döneminde ise bu endeks geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5,5 geriledi.

Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi yıllık %2,8 düşüş kaydederken aylık %0,6 geriledi. Sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık bazda %2,2, aylık bazda %0,8 düştü.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde genel üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2 düşerken sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık %2,1 gevşedi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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