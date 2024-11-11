Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Ocak-Ekim döneminde %6 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Ekim ayında aylık %3,4 artış ve yıllık %7,5 düşüş gösterdi. Ocak-Ekim döneminde ise bu endeks geçen yılın aynı dönemine kıyasla %6 geriledi.
Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi yıllık %2,9 düşüş kaydederken aylık %0,1 geriledi. Sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık bazda %2,7, aylık bazda %0,3 düştü.
Bu yılın Ocak-Ekim döneminde genel üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,1 düşerken sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık %2,1 gevşedi.