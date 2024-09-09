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Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Ocak-Ağustos döneminde yıllık %5,1 geriledi

Pazartesi, 09 Eylül 2024 09:16:08 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Ağustos ayında aylık %4,4 ve yıllık %8 düşüş gösterdi. Ocak-Ağustos döneminde ise bu endeks geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5,1 geriledi.

Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi yıllık %1,8 düşüş kaydederken aylık %0,7 geriledi. Sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık bazda %0,8, aylık bazda %0,6 düştü.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde genel üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1,9 düşerken sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık %2,1 gevşedi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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