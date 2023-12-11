Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Kasım ayında yıllık %2,3 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Kasım ayında aylık %1,1 artış ve yıllık %2,3 düşüş gösterdi. Ocak-Kasım döneminde ise bu endeks geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10,2 geriledi.
Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi yıllık %3,6 düşüş kaydederken aylık %0,3 geriledi. Sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık bazda %4, aylık bazda %0,3 geriledi.
Bu yılın Ocak-Kasım döneminde genel üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3,1 düşerken sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık %3,6 geriledi.