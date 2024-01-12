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Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Aralık ayında yıllık %1,9 geriledi

Cuma, 12 Ocak 2024 10:27:54 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %0,8 artış ve yıllık %1,9 düşüş gösterdi. 2023 yılının tamamında ise bu endeks 2022’ye kıyasla %9,6 geriledi.

Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi yıllık %2,7 düşüş kaydederken aylık %0,3 geriledi. Sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık bazda %3,8, aylık bazda %0,2 düşüş kaydetti.

2023 yılında genel üretici fiyat endeksi 2022 yılına kıyasla %3 düşerken sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık %3,6 geriledi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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