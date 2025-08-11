Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde yıllık %10,2 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Temmuz ayında aylık %0,3 ve yıllık %10 düşüş gösterdi. Ocak-Temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10,2 geriledi.
Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi yıllık %3,6 düşüş kaydederken aylık %0,2 geriledi. Sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık bazda %4,5, aylık bazda %0,3 geriledi.
Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde genel üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,9, sanayi üreticilerinin alım fiyatları da yıllık %3,2 geriledi.