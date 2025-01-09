Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi 2024 yılında %6,4 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %0,6 ve yıllık %9,5 düşüş gösterdi. 2024 yılında ise bu endeks 2023 yılının tamamına kıyasla %6,4 geriledi.
Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi yıllık %2,3 ve aylık %0,1 düşüş gösterdi. Sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık bazda %2,3, aylık bazda %0,1 düştü.
2024 yılında genel üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,2 düşerken, sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık %2,2 gevşedi.