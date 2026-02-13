Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları 2026 yılı Ocak ayında %0,3 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun yayımladığı verilere göre ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde bu yılın Ocak ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,3 düştüğü, yıllık bazda da %2,1 gerilediği gözlendi. Söz konusu düşüş 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen seviyeye kıyasla aynı oranda olurken, Aralık ayına kıyasla 0,4 puan daha hızlı oldu.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %6,2 düştü. Bu düşüş bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,2 puan daha yavaş oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %6,1 geriledi ve söz konusu düşüş Aralık ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 0,1 puan daha yavaştı.