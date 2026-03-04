Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2026 yılının Şubat ayında %46,7’ye geriledi

Çin Çelik Lojistiği Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Şubat ayında Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi, Ocak ayına kıyasla 3,2 puan düşüşle %46,7 seviyesine geriledi. Ayrıca yeni sipariş endeksi Ocak ayına göre 9,9 puan düşerek %40,3 oldu.

Yeni ihracat siparişleri endeksi son üç aydır devam eden düşüşlerin ardından Ocak ayına kıyasla 11,8 puan artış göstererek %49,7 seviyesine geldi.

Şubat ayında Çin çelik sektörü üretim endeksi aylık 1,6 puan düşüşle %46,8 seviyesinde kaydedildi. Nihai mamul stok endeksi 6,9 puan düşüşle %45,3 oldu. Hammadde satın alma endeksi aylık 16,1 puan düşerek %41,8 seviyesinde yer alırken, hammadde fiyat endeksi ise aylık 0,9 puan artışla %45,2 seviyesinde yer aldı.

Mart ayında Çin Yeni Yılı tatili sonrasında faaliyetlerin tamamen başlaması, artan altyapı yatırımları, imalatta devam eden toparlanma ve ihracatta görülen kademeli artışla birlikte çelik talebinin artması, bunun da fiyatlara pozitif ivme sağlaması bekleniyor.