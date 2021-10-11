Çin’de ağır kamyon satışları Eylül ayında %60 düşüş gösterdi

Pazartesi, 11 Ekim 2021 11:18:50 (GMT+3) | Şanghay

Çinli otomotiv sektörü bilgi sağlayıcısının yayımladığı verilere göre, Çin’in ağır kamyon satışları bu yılın Eylül ayında aylık %17 artış ve yıllık %60 düşüşle 60.000 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda, ağır kamyon satışlarında artış görülse de toplam satışlar, nispeten düşük seviyelerde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, ağır kamyon satışları yıllık %0,2 düşerek 1,23 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu düşüşün, yılın ilk sekiz ayında kaydedilene kıyasla 8,3 puan daha yavaş olması sonucunda, toplam satışlarda bu yıl ilk kez yıllık düşüş gözlendi.