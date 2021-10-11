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Çin’de ağır kamyon satışları Eylül ayında %60 düşüş gösterdi

Pazartesi, 11 Ekim 2021 11:18:50 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli otomotiv sektörü bilgi sağlayıcısının yayımladığı verilere göre, Çin’in ağır kamyon satışları bu yılın Eylül ayında aylık %17 artış ve yıllık %60 düşüşle 60.000 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda, ağır kamyon satışlarında artış görülse de toplam satışlar, nispeten düşük seviyelerde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, ağır kamyon satışları yıllık %0,2 düşerek 1,23 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu düşüşün, yılın ilk sekiz ayında kaydedilene kıyasla 8,3 puan daha yavaş olması sonucunda, toplam satışlarda bu yıl ilk kez yıllık düşüş gözlendi.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  otomotiv  |  benzer haberler »


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